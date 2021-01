Napoli, Victor Osimhen ancora positivo al Coronavirus: continua l’isolamento per il numero 9. Il tweett del club partenopeo

Ancora brutte notizie per l’attaccante della Nazionale nigeriana, Victor Osimhen. Come ha comunicato il Napoli sui suoi canali social, il calciatore è risultato nuovamente positivo al Coronavirus. Il numero nove dovrà rimanere ancora in isolamento in attesa di effettuare nuovamente il test, nei prossimi giorni.

“Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”.