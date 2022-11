Napoli, Verdone: “A De Laurentiis ho detto una cosa. Kvaratskhelia? Incredibile…”

“Ultimamente ho detto ad Aurelio De Laurentiis ‘Finirò per tifare Napoli’. Lo guardo con piacere perché gioca un po’ all’inglese, mi piace questo gioco aperto e verticale che purtroppo la Roma non fa perché gioca in orizzontale e con i lanci lunghi. Kvaratskhelia, Lobotka e altri hanno fatto dei miglioramenti incredibili, è un piacere veder giocare il Napoli. Per adesso se lo merita, sta giocando benissimo”.