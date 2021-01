Napoli, Ventura sul futuro di Gattuso: “Non puoi mettere Rino in discussione dopo due sconfitte. De Laurentiis? Ho la mia idea”

Gian Piero Ventura sul momento complicato in casa Napoli e sul futuro di Rino Gattuso sulla panchina partenopea.

Le due sconfitte inattese contro Spezia ed Hellas Verona hanno fatto tornare di attualità la questione allenatore in seno al club di De Laurentiis e la posizione dell’ex Milan non sembra essere più così salda. In merito alla questione, l’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, nonchè già allenatore di Torino, Sampdoria, Napoli e Cagliari, tra le altre, ha detto la sua nel corso del format “Punto Nuovo Sport Show” in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

“Il calcio è fatto di queste cose. 2 mesi fa Gattuso l’allenatore più amato del mondo bastano due sconfitte per farlo andare sulla graticola. Conta il rapporto che ha con la squadra, conta il rapporto che ha con la società. Non puoi mettere un allenatore in discussione dopo due sconfitte in un campionato come questo. Alla Juventus che ha perso con l’Inter senza fare un tiro in porta avrebbero dovuto mettere in discussione Pirlo, allora. Un campionato totalmente anomalo, in poi anomalo degli ultimi 10 anni. Ci vuole un po’ più di equilibrio. De Laurentiis? ho conosciuto un presidente che era la prima volta che si avvicinava al calcio, oggi De Laurentiis è un presidente totalmente coinvolto nel calcio, il Napoli è passato da un periodo reduce dal fallimento, alle ambizioni di scudetto. De Laurentiis è totalmente padrone del meccanismo calcio. Credo che sia sempre difficile dare giudizi quando sei in un campionato totalmente diverso dagli altri. Il Torino è in zona retrocessione, il Cagliari è penultimo. Alcune situazioni sono imbarazzanti. Anche l’Atalanta, giocando ogni 3 giorni, ha colpi a vuoto. Se il Napoli vince con lo Spezia, con 9 palle gol sprecate, oggi sarebbe terzo in classifica e non ci sarebbero discussioni sul lavoro di Gattuso”.