Napoli, ufficiale l’arrivo di Spalletti. De Laurentiis: “Faremo un grande lavoro”

Inizia ufficialmente l’era Luciano Spalletti.

Chiuso definitivamente il rapporto con Rino Gattuso, il Napoli si è subito attivato per concludere una trattativa che sembrava nell’aria già da diverse settimane. L’ex tecnico di Roma e Inter torna infatti in panchina, dopo l’ultima esperienza in Serie A, proprio con i nerazzurri, conclusasi nel 2019.