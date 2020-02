Napoli-Torino, Manolas: “Un gol in meno di van Dijk? Non mi interessa. Il Clásico e Messi…”

Il Napoli continua a vincere.

Sul campo del San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Torino, che si sono affrontati in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A: a trionfare sono stati gli azzurri, che hanno vinto 2 a 1 grazie ai gol di Manolas e Di Lorenzo, vanificando la rete di Edera e regalando a Rino Gattuso il terzo successo consecutivo.

Al termine del match il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha parlato ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo sfruttare le occasioni da gol altrimenti rischiamo di regalare le partite agli avversari. Non bisogna mai perdere la concertazione, si rischia solo di farci male. Un gol in meno di van Dijk? Spero di fare altri gol perché voglio aiutare la squadra a vincere, ma il mio compito è quello di difendere al meglio. Se guarderò il Clasico per Messi? Lo guarderò perché mi piace il bel calcio“.