Napoli-Torino, Gattuso: “Mertens è mancato tanto. Per un momento non siamo stati squadra”

Terza vittoria consecutiva per il Napoli.

Dopo il bel pareggio ottenuto contro il Barcellona in Champions League, il Napoli è tornato sul campo del San Paolo per affrontare il Torino in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A: gli azzurri hanno trionfato 2 a 1 grazie ai gol di Manolas e Di Lorenzo, ottenendo il terzo successo consecutivo in campionato.

Al termine del match il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua soddisfazione per la bella prestazione dei suoi giocatori e parlando dell’importanza di Dries Mertens, recordman di gol nella storia del club azzurro: “Mertens? Lo vedo in forma e a nostra disposizione, c’è mancata tanto. Abbiamo una rosa forte, avevamo bisogno di trovare continuità e la squadra sta migliorando. Dobbiamo continuare su questa strada, la squadra mi è piaciuta molto eccezion fatta per i primi minuti. Mi sono arrabbiato molto per il gol preso perché abbiamo dominato la gara e mi dà fastidio l’insufficienza che abbiamo avuto negli ultimi minuti. Non possiamo permetterci di commettere questi errori qua, è comunque una squadra viva e bella da vedere. Siamo stai bravi nonostante la sfida contro una squadra che poteva metterci in difficoltà. Chiudere la gara prima? Siamo stati superficiali quando dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo essere più cattivi e quindi direi che c’è pigrizia. Oggi l’attacco del Torino ha fatto fatica. C’è stato un momento negativo e abbiamo rischiato tanto, quando io parlavo dei 40 punti non scherzavo. Dobbiamo lavorare e credere fortemente in quello che si fa, poi a fine anno vedremo cosa sarà di ognuno di noi. C’è stato un momento in cui non eravamo squadra, la colpa è stata anche mia perché volevo fare giocare un calcio per cui la squadra non era pronta“.