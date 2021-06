Napoli, stop al silenzio stampa: la data della conferenza di De Laurentiis

Mercoledì prossimo, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlerà in conferenza stampa dopo mesi di bocche cucite

Dopo mesi di attesa, la data è finalmente arrivata: mercoledì prossimo finirà il silenzio stampa del Napoli, che durava da fine febbraio. Tanti gli argomenti da affrontare per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che, il 30 giugno, interverrà in conferenza presso un hotel nel centro di Roma alle 14:45.

Dopo mesi di bocche cucite, finalmente, il club azzurro romperà il silenzio per parlare di progetti e futuro in vista della prossima stagione che il Napoli si appresterà ad affrontare con Luciano Spalletti in panchina.