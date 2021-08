Napoli, Spalletti: “tifosi fondamentali. La mentalità è quella giusta”

Le parole del tecnico ex Inter dopo la convincente vittoria contro la formazione polacca

Luciano Spalletti dopo essere stato senza panchina, è tornato prepotentemente alla guida del Napoli , con l'obiettivo di rilanciare le prospettive della squadra partenopea, che nella scorsa stagione ha viaggiato troppo a corrente alternata. Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore carismatico, per provare a tornare nuovamente competitivi fin da subito. I primi test stagionali sono stati incoraggianti, con il tecnico ex Roma che ha parlato nella giornata odierna in conferenza stampa dopo il successo contro il Wisla Cracovia .

Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l'altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire. Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro".