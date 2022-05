Napoli, Spalletti: “Rinnovo? Sarò l’allenatore dell’anno prossimo. Giuntoli…”

Il tecnico Spalletti si è espresso così sul suo futuro a Napoli in seguito alle ultime voci che lo davano per partente

In seguito alla conquista matematica della prossima edizione della Champions League, il Napoli insieme a Luciano Spalletti è pronto a riprogrammare la prossima stagione nel segno della continuità, in risposta a chi dava un possibile nuovo cambio della panchina partenopea, il tecnico azzurro ha parlato ai microfoni dei giornalisti in sede di conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Certo, c'è Giuntoli qui, parliamo tutti i giorni, guarda gli allenamenti. Noi si riuscirà ad essere forti se ci sono giocatori forti che pensano nella maniera giusta, con un comportamento professionale, anche con tifosi che ci sostengono perché sono importanti. Come un'informazione che ci rispetti e non che crei duemila dubbi ad arte, se si prendono tutte le cose di questa settimana non si fa in tempo... buttano la miccia per far scoppiare qualcosa. L'ambiente deve essere più pulito possibile. Serve tutto questo, dei passi in avanti si possono fare. Rinnovo? Se avete dubbi ditelo, io so solo che sarò certamente l'allenatore del Napoli il prossimo anno, pensare al terzo anno è troppo: qui ci sono novità tutti i giorni"