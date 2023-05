Napoli, Spalletti rinnova? ADL si guarda intorno: Conte, Italiano e Galtier in lizza

Luciano Spalletti non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli campione d'Italia. De Laurentiis valuta alcuni nomi per il futuro

Dominante, spettacolare, incontentabile. Trovare gli aggettivi calzanti per descrivere le gesta del Napoli di Luciano Spalletti è stato un esercizio complesso da eseguire. Ventisei vittorie, cinque pareggi e sole quattro sconfitte. Il percorso del tecnico nativo di Certaldo è stato semplicemente perfetto. In un biennio ha riportato i partenopei a giocare la Champions League e poi a vincere il tanto atteso scudetto , che mancava da ben trentatré anni.

Oggi Spalletti ha un contratto fino a giugno 2024 - grazie al rinnovo automatico scattato al termine di questa stagione - dunque, ci sarà da capire cosa fare nel prossimo futuro, e programmare al meglio il futuro della squadra azzurra. Sul tavolo del mister toscano c'è un biennale con adeguamento sull'ingaggio. Prolungamento dell'accordo però, che resta ancora in dubbio, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Per questo Aurelio De Laurentiis - a quanto riferito dal noto quotidiano - starebbe pensando ad alcuni profili per la panchina del futuro del Napoli. I nomi variano da Gian Piero Gasperini ad Antonio Conte, passando per Vincenzo Italiano e Christophe Galtier.