Napoli, Spalletti: “Juve Stabia stata bene in campo. Su Raspadori e Ndombele dico…”

Termina con una vittoria per 3-0 l'amichevole tra Napoli e Juve Stabia . Decisive le reti del nuovo arrivato Ndombele e dei giovani Ambrosino e Zerbin . Al termine del match del "Diego Armando Maradona", il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, di seguito le sue dichiarazioni del mister ex Inter:

"Grande atmosfera allo stadio, la presenza dei tifosi oggi sottolinea il loro amore per questi colori. Noi dobbiamo rimbalzare verso di loro l’amore che ci trasmettono e ripagarlo. La Juve Stabia è stata benissimo in campo, ha reso difficile la partita e questo è merito di Colucci che sa fare il suo lavoro. Avevamo dubbi sulla condizione di qualche giocatore e questo match lo ha evidenziato. Siamo partiti malino e piano piano abbiamo iniziato a carburare. Raspadori? Ha dimostrato tutta la rapidità che lo contraddistingue, ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica, si è girato nello stretto diverse volte e ha mostrato a tutti le sue enormi doti tecniche. Anche il Cholito che ha dimostrato tutta la sua forza, straripante nelle ripartenze e grande forza fisica. E' stato un ottimo allenamento e dopo aver estrapolato i dati vedremo nello specifico cosa dovremo migliorare nelle prossime sedute. Ndombele? Ha dimostrato e rimarcato tutta la qualità che ha con quel suo gol. Abbiamo perso a volte le misure, dobbiamo lavorare insieme perché ciò ti permette di avere una maggiore intesa in alcune situazioni. A volte abbiamo avuto bisogno di correre all’indietro e per questo dobbiamo lavorare".