Napoli, Sirigu: “Serie B più complicata della A. Cagliari? Tutto è ancora aperto”

Il portiere azzurro ha ricevuto un premio in Sardegna, rilasciando dichiarazioni

Salvatore Sirigu, portiere attualmente in forza al Napoli ed ex Palermo e Torino, è intervenuto nel corso dell’edizione dei Premi USSI Sardegna, ricevendo un premio intitolato al compianto Davide Astori, esprimendosi anche sul periodo poco roseo Cagliari in Serie B: