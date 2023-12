Napoli, sirene estere per Elmas: il Lipsia interessato alle prestazioni del macedone

Momento difficile per il Napoli che dopo aver perso contro l'Empoli ha optato per il cambio allenatore. La società capitanata dal presidente De Laurentiis, ha scelto di sostituire Rudi Garcia con Walter Mazzarri che torna in Campania dopo più di dieci anni. Nelle prime quattro uscite in questo campionato, il tecnico nativo di San Vincenzo, ha collezionato sei punti, frutto di due vittorie e due sconfitte. In attesa della prossima sfida, si sentono rumors di mercato. Eljif Elmas può lasciare il club partenopeo a gennaio e trasferirsi in Germania. Il Red Bull Lipsia, scrive il 'Corriere dello Sport', ha avanzato un'offerta da 25 milioni di euro per l'acquisto del calciatore macedone classe '99 che già dalla scorsa estate ha aperto alla possibilità di lasciare il club partenopeo per trovare maggior spazio altrove nell'undici titolare.