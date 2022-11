Napoli, senti Novellino: “Calo? Rispondo così. Spalletti è stato criticato molto”

Il Napoli di Spalletti incanta e vola, conciliando gioco, risultati e spettacolo, sia in campionato sia in Champions League. Capolista a pieno titolo della Serie A, straripante ed inarrestabile nella fase a gironi della massima competizione europea per club. Su questa tema l'ex tecnico dei partenopei oltre che del Palermo , Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di TMW RADIO. Di seguito le parole del mister campano:

“Il Napoli non credo potrebbe calare, perché ha giocatori in condizione strepitosa, come Lobotka e Zielinski per dire. Penso che sia una squadra completa, perché sta benissimo mentalmente e ora avrà anche l’opportunità di respirare fisicamente. A livello europeo stiamo vedendo cosa è in grado di fare. Tanti pensavano che la rosa si fosse indebolita, ma così non è stato, soprattutto grazie al lavoro della società. Sono giocatori che hanno dato tantissimo al Napoli, ma a volte è necessario il ricambio e nel ricambio si nascondono le novità. Anche Spalletti durante l’Estate era stato molto criticato, ma lui ha il pregio di essere uno schietto con i giocatori, fattore che ha compattato un po’ tutti. Ho l’impressione che ci sia una struttura di squadra ben costruita. Il Napoli poi è forte nell’uno contro uno, ormai fondamentale. Non credo che subirà un calo così consistente e non credo si farà sfuggire questo campionato. Il Napoli già sta dando un segnale straordinario, nella gestione degli uomini e del patrimonio. Lascerebbe un’immagine estremamente positiva”.