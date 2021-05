Napoli, senti Galeone: “Allegri è l’uomo giusto, gli basterebbe una cosa per vincere”

Parla Giovanni Galeone, mentore e padre calcistico dell’ex tecnico di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri.

Le voci di un possibile approdo del tecnico livornese sulla panchina del Napoli si fanno sempre più insistenti da parte di media e addetti ai lavori e tra questi vi è anche Giovanni Galeone. Queste le parole dell’ottantenne ex tecnico dei partenopei e del Pescara che, ai microfoni del format radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dice la sua in merito all’attuale guida tecnica del club di De Laurentiis ed ai possibili scenari futuri.

“Allegri alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi. Napoli è un’ottima opportunità, la Champions League è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco, Allegri verrebbe a Napoli per lottare per il vertice. L’organico piace a Max, il Napoli è tecnico, deve migliorare dietro e trattenere i big. Allegri è l’uomo giusto per far vincere il Napoli: 3 innesti per lui. A Napoli lui starebbe da Dio. Anche la signora Ambra starebbe benissimo, è impossibile non amare Napoli. Max ne è innamorato”.