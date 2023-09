Napoli, senti Foschi: “Secondo scudetto di fila, se fosse rimasto Spalletti…”

"Gli azzurri hanno riconfermato i big, anche se è andato via un grande allenatore. Ora Garcia deve solo un po' ambientarsi, ma il Napoli farà un altro campionato di assoluto livello. Poi se riuscirà a vincerlo questo non lo so, perché le altre si sono rinforzate molto bene. Gli azzurri restano comunque tra i favoriti. Ripetersi in una doppia vittoria è difficile per tutti, ma il Napoli ha tutte le carte per poterlo fare. Purtroppo ha un nuovo allenatore, che deve ricostruire certe dinamiche. Non è una questione di abilità ma di abitudine", le sue parole.