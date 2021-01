Napoli, senti Boniek: “Zielinski può diventare più forte di de Bruyne, se Milik resta salta gli Europei”

Zibì Boniek tesse le lodi di Arkasdiuz Milik.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Bakayoko: “Il suo futuro? La nostra posizione è chiara”

Il presidente della Federcalcio polacca, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro dell’attaccante attualmente al Napoli che è però finito fuori rosa. L’ex centravanti della Juventus si è anche soffermato sulle prestazioni offerte finora da Piotr Zielinski.

“Zielinski se segnasse di più potrebbe diventare anche più forte di De Bruyne. Piotr può segnare in qualsiasi modo ed è anche un assistman. È straordinario e deve rendere da calciatore straordinario, è un giocatore di pura tecnica. Si smarca con un tocco, è imprevedibile. Diventare papà lo aiuterà a diventare più uomo ed esperto. Ha ancora margini di miglioramento. Milik? Se resta a Napoli anche dopo il mercato di gennaio credo sia normale non possa partecipipare agli Europei con la Polonia. Situazione che mi sorprende e capisco il Napoli, che ha aiutato molto il giocatore. I procuratori potevano comportarsi meglio. Quella di Milik è una situazione che mi fa rabbia. Se fossi stato io uno dei suoi procuratori mi sarei comportato in maniera diversa, senza arrivare a questo punto. Campionato? Le milanesi insieme a Juve, Roma e Napoli hanno più chances di giocarsi Champions e Scudetto“.