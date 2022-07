Napoli, Sannino: “Rispetto a Palermo c’è molto più amore per la squadra. Dybala…”

Giuseppe Sannino , ex tecnico del Palermo tra le altre ed attualmente alla guida della Nocerina , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss affrontando il tema della prossima destinazione di Paulo Dybala , calciatore che ha allenato in Sicilia:

"Dybala è ancora un ragazzo, un calciatore che ha subito pressioni diverse nel corso del tempo. Ha qualità incredibili. Napoli si avvicina a Palermo ma dieci volte con più amore per la squadra. In quello stadio ci ha giocato Maradona e tutti gli argentini hanno sempre fatto bene. Nello scacchiere di Spalletti, nel 4-2-3-1, sarebbe ideale alle spalle di Osimhen. Farebbe esaltare la piazza. In Argentina ha fatto la punta e nessuno lo ricorda”, ha affermato l’allenatore".