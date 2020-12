Napoli-Sampdoria, Gattuso: “Primo tempo da dimenticare, reagito nella ripresa. Lozano? Rispondo così”

Continua la striscia positiva in campionato del Napoli che supera 2-1 in rimonta la Sampdoria.

Gli Azzurri hanno superato in rimonta i blucerchiati grazie alle reti siglate da Lozano e Petagna dopo che il primo tempo si era chiuso con i liguri avanti 1-0. Il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato così la prestazione dei suoi.

“Sapevamo che oggi potevamo far fatica. Se vai a vedere i risultati di chi ha giocato in Europa, come il Dortmund e altre. Sapevamo che in coppa avevamo speso tanto, sicuramente la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo, abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Nella ripresa abbiamo tenuto il campo e fatto ciò che dovevamo. Ci sta soffrire in queste partite. Lozano? Ha caratteristiche precise, è veloce e fa entrambe le fasi. Il problema dell’anno scorso è che aveva poca forza, non riusciva a fare le due fasi, quando calciava cadeva a terra. Ora è un giocatore ritrovato, riesce a far gol, come faceva in Olanda col PSV. È un calciatore importantissimo. Non dimentichiamo Politano, che sta facendo molto bene anche se oggi ha fatto fatica Ci può stare sbagliare le partite, l’importante è prepararsi bene, non stare col musino e guardare avanti”.