Napoli-Roma, Spalletti: “Si vince solo se determinati. La mia sul gol di Simeone”

Parola a Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn, in seguito al successo interno ottenuto dal club partenopeo in casa contro la Roma, grazie alle reti di Giovanni Simeone e Victor Osimhen, che hanno consegnato l'ennesimo slancio in ottica scudetto alla formazione azzurra. La squadra del mister ex Inter e Roma tra le altre, è riuscita a terminare le prime venti giornate a quota 53 punti, andando ben oltre le aspettative estive Di seguito le parole dell'allenatore toscano sull'ottenimento dell'intera posta in pallio tra le mura del Diego Armando Maradona: "Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all'ultimo della panchina. Poi sono partite complicate, ma chi è entrato ha dimostrato che la partita la stava giocando già in panchina. Questa è una qualità fondamentale della nostra squadra, non porti tutti a questa intensità se non hai tutti dentro il lavoro quotidiano, tutti vogliosi di giocare col compagno e non di giocare per rubargli il posto".