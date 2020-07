Napoli-Roma, Fonseca: “Atteggiamento giusto, torneremo presto a vincere”

La Roma cade al “San Paolo”.

Terzo ko consecutivo per i giallorossi, crollati sul campo del Napoli dopo la brutta sconfitta rimediata giovedì scorso contro l’Udinese. Nonostante il momento non particolarmente brillante vissuto dalla squadra, il tecnico dei capitolini, Paulo Fonseca, non fa drammi.



“Ero molto arrabbiato dopo Udine, oggi non sono contento della sconfitta, ma con l’atteggiamento della squadra sono fiducioso. Se giochiamo così siamo molto vicini a tornare a vincere. La squadra è stata bene, la partita è stata decisa da un grande gol, ma ci sono molte cose positive in questa partita. Noi abbiamo fatto 18 tiri in porta contro la Sampdoria anche. Penso che il tiro non è segno di pericolo. Oggi non abbiamo lasciato il Napoli giocare come vuole. Loro hanno attaccato di più, ma è consentito dalla nostra parte, cercando di giocare in contro attacco quando vinciamo la palla e abbiamo creato anche situazioni per fare più gol. Non abbiamo molto tempo per recuperare i giocatori, ma in questo momento è importante non cambiare molto. Se la squadra ha giocato bene non dobbiamo cambiare molto per la prossima. E’ importante che gli stessi giocatori giochino di più”.