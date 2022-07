Napoli-Perugia 4-1, Castori: “Fatta gran partita, siamo stati vivi. Loro da scudetto”

Ampia sconfitta per il Perugia, primo avversario del Palermo di Silvio Baldini nel prossimo torneo cadetto, nel terzo test match del ritiro pre campionato. La formazione di mister Castori, nella giornata di oggi, ha per 4-1 contro il Napoli di Luciano Spalletti, compagine nettamente superiore rispetto agli umbri. A margine della sconfitta maturata in amichevole, il tecnico Fabrizio Castori, ha parlato ai microfoni del ritiro di Dimaro. Di seguito le sue parole: