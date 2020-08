Napoli, parla Osimhen: “I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona”

Colpo davvero importante quello messo a segno dal Napoli che nei giorni scorsi ha chiuso per Victor Osimhen.

L’attaccante francese proveniente dal Lille è l’acquisto più caro della storia del club partenopeo e vorrà stupire tutti fin dalla sua prima stagione in Serie A. Il centravanti nigeriano classe ’98, nel corso dell’intervista concessa a Sport 1 (Germania), ha ricordato la sua avventura in Bundesliga e si è poi proiettato alla nuova esperienza con la maglia azzurra.

“L’avventura al Wolfsburg andò male perché ero giovane, alla mia prima volta in Europa. Era tutto troppo diverso da casa e il club non ha creduto troppo in me. Fui proposto a due club del Belgio ma rifiutarono entrambi, invece allo Charleroi ho trovato fiducia e affetto, tutto ciò mi ha aiutato. Mi hanno spinto a rialzarmi dopo la Germania. Il direttore Bayat venne a prendermi in hotel per farmi firmare. I soldi che guadagnerò a Napoli? Non dimentico da dove sono partito, vedo ancora i miei amici d’infanzia e la famiglia è importantissima. Ora voglio giocare in azzurro, dove sono passati grandi calciatori, da Maradona a Cavani. Voglio aiutare la squadra sia in campionato che in Europa”.

