Napoli, Ospina: “Non vediamo l’ora di tornare in campo, la Coppa Italia è una grande opportunità”

David Ospina non sta nella pelle e si proietta alla ripresa della stagione 2019/20.

L’estremo difensore colombiano del Napoli ha mostrato tutta la propria gioia per la ripartenza della Serie A che ripartirà ufficialmente nel weekend del 20 e 21 giugno, quando si recupereranno le quattro gare posticipate a causa del Covid-19. Il portiere sudamericano, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, si è anche soffermato sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter dove i suoi dovranno proteggere l’1-0 ottenuto in quel di San Siro.

“Non vediamo l’ora di tornare a giocare. Ora che abbiamo la certezza della ripresa saremo ancora più concentrati e motivati in campo. Stiamo lavorando molto duramente a livello fisico, ma senza dimenticarci la fase tattica. Abbiamo due settimane prima di ricominciare e vogliamo arrivare al massimo della condizione per la ripresa. La Coppa Italia è una grande opportunità, lo sappiamo. È certamente un obiettivo importante che vogliamo ottenere. Siamo in vantaggio sinora nella sfida di andata, speriamo di fare una grande partita per conquistare la finale contro un avversario fortissimo”.

