Napoli, Osimhen: “Tifosi fantastici, Gattuso un’ispirazione. 3-0 a tavolino contro la Juve? Ho la mia idea”

L’attaccante del club partenopeo e della nazionale nigeriana, ai microfoni di ‘TLN Halftime Show’ si è detto entusiasta di questo primo periodo vissuto nel nostro Paese: “Il mio primo mese in Italia è stato fantastico, ma è quello che mi aspettavo visto il tanto amore ricevuto dai tifosi. Il club è fantastico, sono felice. All’inizio ero un po’ scettico sulla scelta Napoli ma i tifosi mi hanno convinto. Mi trovo bene con i miei compagni, anche con Tommaso quando fa il caffè”, dice scherzando. “Lavorare con Gattuso è fantastico – aggiunge il calciatore – era una ispirazione da giocatore e penso possa farmi crescere tanto”. Rispetto a quanto accaduto con il match non disputato, a causa del Coronavirus, contro la Juventus, che poi hanno vinto i bianconeri a tavolino per 3-0, ha detto: “Tutti eravamo pronti a giocare, sappiamo che per tanti qui è la partita più importante dell’anno, ma il Covid-19 non ci ha permesso di partire. La decisione arrivata per noi è ingiusta, ma pensiamo a quello che verrà. Spero che avremo una stagione meravigliosa, la squadra è forte”.

Osimhen ha concluso commentando anche i disordini di questi giorni nel suo Paese: “Mi dispiace per quanto sta accadendo in Nigeria: conosco molto bene casa mia, la gente merita una vita migliore. Il futuro? Il Napoli è un livello altissimo per me ma voglio crescere ancora. Ho sognato di essere qui”.