Napoli, Osimhen saluta il Lille e abbraccia gli azzurri: “Una maglia iconica”

Il nuovo acquisto del Napoli è già pronto per indossa la maglia del club azzurro.

Oggi il Napoli ha confermato l’acquisto a titolo definito di Victor Osimhen, arrivato dal Lille per compiere il definitivo salto di qualità. Una cessione storica per il club francese, che incasserà una cifra record dal club azzurro, 81.3 milioni di euro, bonus compresi (70 di parte fissa). Come riportato dall’Equipe: “Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club”, considerata che l’anno scorso l’Arsenal aveva comprato il cartellino Nicolas Pepé pagando 80 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Osimhen è il nuovo “9” degli azzurri, i dettagli

L’attaccante nigeriano, comunicata l’ufficialità, ha prima salutato il club francese con cui è riuscito a raggiungere altissimi livelli e mettersi in mostra nel palcoscenico calcistico europeo grazie ad ottime prestazioni in Ligue 1 e in Champions League (segnando 13 gol in 27 presenze), pubblicando il comunicato ufficiale del Lille e commentando: “Family Forever“.

Successivamente Osimhen ha pubblicato la sua foto con la maglia del Napoli, commentando: “Non vedo l’ora di indossare questa maglia iconica, grazie a tutti per il caloroso benvenuto“.

Il classe ’98 ha poi scritto, sempre sul suo profilo Twitter ufficiale, “Napoli come Lagos“, ossia la sua città natale: un messaggio importante per far comprendere come il giocatore sia molto entusiasta della sua scelta di trasferirsi in Italia dopo aver trascorso tre stagioni in Germania (con la maglia del Wolfsburg), in Belgio (con quella del Charleroi) e con il Lille.

Infine, Osimhen ha affermato: “Mamma e papà saranno sicuramente orgogliosi“. Un tweet con cui l’attaccante nigeriano ha mostrato tutta la sua voglia di scendere in campo il prima possibile con la maglia del Napoli per dimostrare ai suoi nuovi tifosi di essere pronto a giocare in un grande club e che la grossa cifra spesa per acquistare il suo cartellino non è stata esagerata.