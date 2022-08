Napoli, Mertens saluta: “Il giorno è arrivato ma non è finita come avrei voluto”

"Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non sapevo quanto sarebbe stato difficile salutare. L'attaccante belga non ha trovato l'accordo col presidente De Laurentiis per rinnovare l'accordo scaduto lo scorso 30 giugno e oggi ha deciso di salutare definitivamente i tifosi partenopei. Questa città mi ha adottato, amato e sostenuto. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone saranno sempre nel mio cuore e sono molto felice del fatto che mio figlio Ciro sia nato qui. Per 9 anni Napoli è stata la mia terra, la città è diventata parte di me e ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo. Posso solo ringraziare tutti: la mia partenza non s'è definita come avrei voluto ma per me non è un addio, è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti..."