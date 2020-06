Napoli, Maradona e il record di Mertens: “Ciao Dries, sono orgoglioso di te!”

Gli elogi del migliore.

Alcune sere fa sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: grazie alla vittoria per 1 a 0 ottenuta all’andata e all’1 a 1 del ritorno, gli azzurri sono riusciti ad eliminare i nerazzurri e raggiungere la finale della competizione, dove troveranno la Juventus che due giorni fa ha strappato il pass superando l’ostacolo Milan.

Napoli-Inter, Mertens nella storia: è il miglior marcatore all-time, superati Maradona e Hamsik

A complimentarsi con l’attaccante belga è intervenuto anche Diego Armando Maradona, che come lui ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli, il quale ha lanciato questo messaggio attraverso un video pubblicato sui suoi profili social:

“Ciao Dries, amico sono orgoglioso di te, che hai battuto il mio record perché così il Napoli ogni giorno è più forte. Vorrei che avessimo anche una squadra che mi superi così potremmo vincere un altro scudetto per la gente di Napoli. Grazie per le tue parole, forza Napoli sempre!“.