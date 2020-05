Napoli, Maksimovic: “Mi manca il calcio, gli allenamenti e le partite. Ripresa del campionato? Ci crediamo!”

“Sto bene, seguo il programma che ci mandano i preparatori e poi quando finisce l’allenamento sempre li sentiamo e diciamo loro come è andata, se abbiamo avuto qualche problemino. Fortunatamente finora è andato tutto bene“.

Così Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, in merito all’attuale situazione in casa Napoli. Intervistato da Sky Sport il centrale serbo si è poi soffermato sugli aspetti atletici, sottolineando come i calciatori partenopei siano a stretto contatto con lo staff: “Sto bene, seguo il programma che ci mandano i preparatori e poi quando finisce l’allenamento sempre li sentiamo e diciamo loro come è andata, se abbiamo avuto qualche problemino. Fortunatamente finora è andato tutto bene. Ovvio che mi manca la famiglia, che è in Serbia. Mi manca anche tanto il calcio, gli allenamenti e le partite. Mi manca la nostra vita normale, soprattutto in questa città che vive di calcio“.

Maksimovic si è detto fiducioso e spera di tornare il più presto possibile ad allenarsi con i suoi compagni: “Sappiamo che la situazione sta migliorando tanto, la data prevista è il 18 maggio ma il nostro centro sportivo è già pronto. Ma siamo pronti pure noi e siamo molto fiduciosi sulla ripresa degli allenamenti e anche su quella del campionato, per questo motivo siamo rimasti tutti qui“.

Infine il difensore azzurro ha parlato di come sia cambiato il campionato del Napoli con l’arrivo di Gattuso: “Alla fine abbiamo recuperato un po’ la stagione. Gattuso fin dal primo giorno ci ha detto che siamo una grande squadra e che potevamo solo migliorare. Ma ci ha chiesto di ascoltarlo, in silenzio e pedalando. Col mister ho un ottimo rapporto, subito ci siamo capiti e quello che mi ha chiesto è semplice perché io sono un professionista“, ha concluso Maksimovic.