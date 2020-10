Napoli, l’esito dei tamponi è negativo: termina l’isolamento fiduciario per la squadra di De Laurentiis

Isolamento fiduciario terminato per il Napoli dopo che tutti i tamponi hanno dato esito negativo.

A riportarlo con un tweet è proprio il club del presidente De Laurentiis: “La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!”.

Un ritorno nelle proprie abitazioni dunque per i calciatori del Napoli che, ricordiamo, non ha disputato l’ultima gara di campionato in programma contro la Juventus a Torino, lo scorso 4 ottobre, perché bloccata dall’Asl regionale al momento della partenza in seguito alla positività al tampone di Zielinski ed Elmas.

