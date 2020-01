Napoli-Lazio, Insigne: “I tifosi hanno mantenuto la loro promessa. Spogliatoio? Ci siamo parlati”

Il Napoli rialza la testa.

Partita folle al San Paolo, dove è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia: a trionfare sono stati i partenopei, che hanno conquistato un posto in semifinale grazie al gol di Lorenzo Insigne, che almeno per una notte è rientrato nelle grazie dei suoi tifosi.

Al termine del match il capitano del Napoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, esprimendo la sua gioia per la vittoria ottenuta: “Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol, ci voleva! Da capitano volevo ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi dopo tanto tempo, hanno mantenuto la promessa di sostenerci dal primo minuto fino al 95′, cosi bisogna fare, soffrire tutti insieme ed uscire uniti da questo momento. Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo, ci siamo parlati tra di noi, da ragazzi maturi che siamo stiamo cercando di venire fuori. La partita di stasera deve essere l’inizio e non la fine, il campionato è lungo è possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni!”