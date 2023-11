Napoli, l’addio di Garcia: “Non era così che immaginavo salutare. In bocca al lupo”

Il Napoli ha deluso in quest'inizio di campionato . La compagine partenopea va alla sosta con 21 punti in classifica, frutto di: sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Un trend che ha portato De Laurentiis ha cambiare guida tecnica, esonerando Rudi Garcia e puntando sul cavallo di ritorno meno atteso, quello di Walter Mazzarri . Il mister uscente, nella giornata di oggi ci ha tenuto a salutare Napoli ed il Napoli sul suo profilo Instagram . Di seguito, le sue parole:

"Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League. RG".