Napoli, la grinta di Zielinski: “Dobbiamo rialzare la testa, Gattuso è carico. Barcellona? Possiamo battere chiunque”

Piotr Zielinski analizza questa prima parte di stagione del Napoli.

A due partite dal giro di boa gli azzurri si sono trovati in una situazione inaspettata in campionato dove al momento occupano l’ottava posizione con 21 punti conquistati e la zona Champions League distante ben 11 punti. Il centrocampista polacco dei partenopei, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato il momento drammatico vissuto dalla squadra guidata dal neo tecnico Rino Gattuso.

“Bisogna chiudere con questi risultati negativi, fin qui la stagione non è stata positiva. Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. È difficile da spiegare perché in Champions League facciamo bene e male in campionato, ma diamo sempre il massimo. Speriamo che da domenica possiamo ripartire e far divertire i nostri tifosi. Gattuso è carichissimo, ha voglia di dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci mette intensità e faremo bene. Colpe? La maggior parte è nostra. C’erano partite che volevamo vincere, ma non eravamo cattivi al punto giusto. Ci mancava tranquillità, abbiamo perso punti e ora vogliamo recuperare. Barcellona? Siamo una grande squadra e possiamo giocarcela con chiunque, lo abbiamo dimostrato col Liverpool. Saranno due partite bellissime, speriamo di vincere e passare il turno”.