Napoli, la decisione della società: prosegue il silenzio stampa anche dopo l’ultima giornata di campionato

Prosegue il silenzio stampa del Napoli.

Il Napoli pareggia contro il Verona ed è ufficialmente fuori dalla Champions League. La squadra di Gattuso fallisce clamorosamente il match point al Maradona, dando addio al quarto posto. A decidere, le reti di Rrahmani che la sblocca, e quella di Faraoni che chiude la gara sull’1-1. Un sfida, al termine della quale, la società ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nel post-gara. Non cambia, dunque, la linea del Napoli che resta in silenzio stampa anche dopo la 38esima giornata di Serie A.