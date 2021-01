Napoli, la carica di Di Lorenzo: “Dispiace aver fallito in Supercoppa, ci tengo a sottolineare una cosa”

Tutta la delusione di Giovanni Di Lorenzo.

Il laterale destro del Napoli è tornato sulla sconfitta rimediata dagli azzurri in Supercoppa Italiana contro la Juventus. L’ex terzino anche dell’Empoli, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, si è anche proiettato al girone di ritorno di Serie A.

“Volevamo portare a casa un trofeo importante per noi. Dispiace non averlo fatto, ma bisogna guardare avanti. Abbiamo una partita importante e non possiamo fermarci. C’è da giocare tutto il girone di ritorno di un campionato particolare. Siamo lì e dobbiamo giocarcela fino alla fine. Vogliamo fare qualcosa di importante, siamo ancora in ballo su tre fronti e non vogliamo porci limiti. Non è vero che ci manca personalità. Abbiamo dimostrato anche contro le squadre importanti, ad esempio nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, che ci siamo. Dobbiamo trovare un po’ di continuità, ma stiamo facendo una buona stagione. Lozano? Nell’uno contro uno è un giocatore micidiale e quest’anno ha acquisito più fiducia, che gli sta permettendo di esprimersi al meglio. Per noi è un valore aggiunto”.