Napoli, Kvaratskhelia: “Mio incontro con Messi da non credere. Su Ronaldo e Leao…”

"Se vi raccontassi il mio primo incontro con Messi non ci credereste. Alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro era seduto alla mia destra. Durante la pausa pubblicitaria ci hanno detto di non muoverci, ma all’improvviso si è alzato ed è venuto verso di me. Non capivo cosa stesse succedendo. Quando mi ha raggiunto ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano. Lo apprezzo moltissimo, è una persona straordinaria oltre che un giocatore pazzesco Ha ancora di più il mio rispetto".