Napoli, Koulibaly: “Mertens il nostro Higuain, è diventato un killer”

Dries Mertens nella storia del Napoli.

Ieri sera sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: grazie alla vittoria per 1 a 0 ottenuta all’andata e all’1 a 1 del ritorno, gli azzurri sono riusciti ad eliminare i nerazzurri e raggiungere la finale della competizione, dove troveranno la Juventus che due giorni fa ha strappato il pass superando l’ostacolo Milan.

Napoli-Inter, Mertens nella storia: è il miglior marcatore all-time, superati Maradona e Hamsik

Una serata magica soprattutto per Dries Mertens, che ieri sera ha realizzato il gol numero 122 della sua esperienza con la maglia del Napoli, superando definitivamente Marek Hamsik e diventando dunque il miglior marcatore nella storia del club azzurro. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha elogiato così le qualità del suo compagno di squadra:

“Sono stato tanto tempo con lui nei primi tempi di Napoli, mi veniva a prendere a casa e mi portava a Castel Volturno. Ci siamo fatti tantissime risate nei tragitti tra Napoli ed il centro sportivo. Il padre mi parlò al mio primo anno e mi disse di non mollare perché credeva molto in me. Si vede che lui è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. È cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Lui è l’Higuain del Napoli perché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui“.