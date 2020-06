Napoli-Juventus, Mertens: “Gattuso ci ha trasmesso voglia di vincere. Credo nel progetto”

Il Napoli batte la Juventus.

Sul campo dello stadio Olimpico è andato in scena il match tra il Napoli e la Juventus, che si sono affrontati in occasione della finale della Coppa Italia: dopo novanta minuti di assoluta parità, a conquistare il trofeo sono stati gli uomini di Rino Gattuso con la lotteria dei calci di rigore.

Napoli-Juventus, Gattuso: “La vita mi ha dato tanto, serve appartenenza”

Al termine del match l’attaccante del Napoli, recordman di gol nella storia del club azzurro, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:

“Oggi abbiamo dato tutto per fare qualcosa di speciale. Siamo un bel gruppo, rimasto tutto a Napoli continuando a lavorare. E’ stato un momento molto bello. Quando giochi a Napoli è sempre speciale, i tifosi e tutto l’ambiente. Oggi come squadra abbiamo vinto, anche grazie alla preparazione. De Laurentiis vi ha tolto le multe? Non lo so, non ho sentito bene. Aspettiamo. Se credo nel progetto del Napoli? Sì. Ci ho pensato tanto. Il gruppo, l’allenatore, il suo staff sono spettacolari. E poi c’è la città. Per me la quarantena è stata come una vacanza, stavo bene a Napoli e in quel momento già avevo deciso di firmare il contratto. Gattuso rispetto Ancelotti? Un palleggio più congeniale alla nostra squadra, con il 4-3-3. Per il resto, con Ancelotti abbiamo fatto bene in Champions League. Si vede da come abbiamo vinto oggi e come abbiamo festeggiato con lui, Gattuso ci ha trasmetto una forte voglia di vincere”.