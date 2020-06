Napoli-Juventus, Gattuso: “La vita mi ha dato tanto, serve appartenenza”

Il Napoli vince la Coppa Italia.

Questa sera sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Juventus, che si sono affrontati in occasione della finale della Coppa Italia: dopo novanta minuti poco combattuti, gli azzurri hanno conquistato il trofeo battendo i bianconeri ai rigori, per via degli errori commessi da Paulo Dybala e Danilo.

Intervenuto ai microfoni di Rai al termine del match, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha elogiato così la prestazione dei suoi uomini, a cui ha promesso di raggiungere l’obiettivo Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

“La vita mi ha dato tanto soprattutto il mondo del calcio che mi ha reso uomo nonostante io abbia dato meno. Il calcio mi ha dato tanto e per questo lo faccio con questa passione, non posso mollare di una virgola. Appartenenza? Chi fa questo lavoro qui deve averne rispetto perché questo a volte mi arrabbio, io dai miei giocatori voglio senso di appartenenza e rispetto. Quando fai le cose bene riesci a raccogliere. Champions? Abbiamo il dovere di fare queste ultime dodici partite con rispetto senza pensare di aver portato a casa il primo obiettivo, dobbiamo provarci e le giocheremo al massimo per non lasciare nulla di incompiuto“.