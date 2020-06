Napoli-Inter, Insigne: “Lancio di Ospina? Lo proviamo spesso. Pronti per la Juventus”

Il Napoli arriva in finale.

Dopo la sfida tra la Juventus e il Milan di ieri, questa sera è andata in scena la gara tra il Napoli e l’Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: a passare il turno sono stati gli azzurri che hanno trovato il pareggio grazie al gol di Dries Mertens, che ha stabilito un record storico diventando il miglior marcatore nella storia del club partenopeo.

Napoli-Inter, Mertens nella storia: è il miglior marcatore all-time, superati Maradona e Hamsik

Al termine del match il capitano del Napoli, che ha fornito l’assist all’attaccante belga, ha parlato ai microfoni di Rai Sport esprimendo la sua gioia per aver raggiunto la finale della competizione dove affronterò la Juventus di Maurizio Sarri: “Stavano bene in campo ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo sofferto da squadra e voluto a tutti i costi questa finale. Dobbiamo recuperare tutte le energie perché tra qualche giorno abbiamo la sfida contro la Juventus e dobbiamo farci trovare pronti. Lancio di Ospina? Lo proviamo spesso, loro erano messi male dietro e questo ci ha permesso di fare gol e conquistare il passaggio del turno. Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati in questo momento difficile e dedichiamo la vittoria a chi ha sofferto, un abbraccio anche al mister che ha vissuto e vive un momento complicato. Finale? Dobbiamo fare una grande prestazione e fare qualcosa in più rispetto a questa sera, ci faremo trovare pronti“.