Napoli-Inter, Gattuso: “Dedico questa vittoria a mia sorella. Rinnovo? Non penso ai soldi”

Un pareggio decisivo per il Napoli.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, che si sono affrontati in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il gol iniziale realizzato da Christian Eriksen grazie anche all’autorete di Di Lorenzo, gli azzurri hanno agguantato la rete del pareggio grazie a Dries Mertens, che ha scritto la storia del club diventando il miglior marcatore all-time del Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match, il tecnico Rino Gattuso ha elogiato così la prestazione dei suoi uomini: “Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio e tutti quelli che mi sono stati accanto, dedico questa vittoria alla mia famiglia e soprattutto a mia sorella con la quale ero molto legato. Siamo una squadra con tanta qualità ed è normale che dobbiamo ancora imparare tanto, quando ci mettiamo bene in campo sappiamo anche soffrire. Il gol subito oggi è da polli, non è un errore di Ospina ma di posizionamento. La squadra è convinta e durante la settimana lavora molto bene, i ragazzi stanno dando tutto e credo che il livello sia davvero molto alto. Se in questo momento riusciremo a fare le cose nel modo giusto potremo toglierci diverse soddisfazioni. Rinnovo? Voglio vivere questo con grande tranquillità e non penso ai soldi, mi piace lavorare con persone che mi seguono e che mi stimano. Sono contento di allenare giocatori di grande qualità e ringrazio la società per questa opportunità. Gol di Mertens? Ci siamo liberati un po’, erano 95 giorni che non scendevamo in campo; stare due mesi e mezzo a casa non era semplice. Siamo stati bravi a fare meno danni possibili, ma c’è da dire che è praticamente cambiato il mondo. Ho un feeling buono con tutti i miei giocatori, il fatto di poter cambiar cinque giocatori è molto importante vista la qualità della squadra. Il rapporto non c’è solo con Insigne ma con tutta la squadra. Finale? Affronteremo una squadra che è abituata a vincere, penso che possiamo giocarcela nonostante abbiano una rosa di campioni. Sappiamo che dovremo fare una grande partita per poterla portare a casa“.