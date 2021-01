Napoli, il tackle di Maradona Junior: “Sarei favorevole ad un ritorno di Sarri. Rapporto Gattuso-ADL? Vi dico la mia”

“Sarei favorevole a un ritorno a Napoli di Maurizio Sarri”.

Ha esordito così Diego Armando Maradona Junior, ai microfoni della trasmissione da lui stesso condotta, ‘Radio Crc‘. L’ex giocatore di beach soccer ha in particolare analizzato il rapporto che intercorre tra il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore ex Palermo, Rino Gattuso. L’attaccante classe 1986 ha in particolare raccontato un aneddoto che ha visto come protagonista il vecchio tecnico di Chelsea e Juventus, Maurizio Sarri. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho avuto un contatto telefonico con Sarri poco tempo fa: gli ho detto che non sono stato d’accordo sulla sua scelta di andare alla Juventus dopo l’addio al Chelsea. Tengo per me il resto della chiacchierata. Però posso dire di essere favorevole a un suo ritorno sulla panchina del Napoli. Non credo alle voci sulla spaccatura tra Gattuso e De Laurentiis da quello che so, il loro rapporto è puramente professionale. Non è stretto, ma dire che tra loro c’è una frattura mi sembra esagerato. Come ritengo esagerate le critiche al lavoro del tecnico. Il Napoli è in corsa per il quarto posto e si è qualificato alle semifinali di CoppaItalia e ai 16esimi di Europa League. Chiedere di più era oggettivamente complicato”.

