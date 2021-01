Napoli, il calciomercato di Lo Monaco: “Osimhen non è un bomber, io avrei preso Suarez.. Bakayoko? Dico la mia”

Pietro Lo Monaco analizza a fondo la rosa del Napoli.

Napoli, Victor Osimhen ancora positivo al Coronavirus: continua l’isolamento per il numero 9. Il tweett del club partenopeo

L’ex direttore sportivo di Catania e Palermo, nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, ha detto la sua in merito alla stagione vissuta finora dagli azzurri. Tra gli argomenti trattati in primo piano la figura di Victor Osimhen che a sua detta non è un bomber di razza.

“Al Napoli manca un cecchino in attacco. L’unico che potrebbe forse esserlo è Dries Mertens. Che bisogno ho di prendere Petagna se in casa ho ancora Milik e Llorente? Lo stesso Osimhen non è un bomber di razza. Io avrei preso Suarez che era a parametro zero. Il Napoli ha un solo giocatore di classe cristallina ed è Zielinski. Bakayoko è uno zappatore! L’ex centrocampista di Chelsea e Milan è un onesto lavoratore della pelota, non determina la qualità del gioco. A centrocampo il Napoli avrebbe bisogno di rinforzi importanti. Lo stesso Fabian Ruiz non è un giocatore per cui plasmargli una squadra attorno. I giocatori importanti ti fanno vincere le partite, devi prendere quei campioni che sanno cosa significa alzare un trofeo importante al cielo. Thiago Alacantara è andato via a zero. Il Milan sta volando con Ibrahimovic, calciatore forte e di grande esperienza”.

VIDEO Napoli-Empoli, Gattuso si sfoga nel post-gara: “Falsità e cattiverie su di me. Quella storia dei telefonini…”