Napoli, i tifosi azzurri sognano: il curioso tweet dello sceicco Al Thani

Lo sceicco Al Thani ha lanciato un messaggio speciale al Napoli dopo la rete messa a segno dagli azzurri nel derby contro la Salernitana

Un curioso tweet è apparso sui canali social ufficiali dello sceicco Al Thani, tra i proprietari del Paris Saint Germain. Alla rete siglata da Zielinski nel match contro la Salernitana, il qatariota ha pubblicato un messaggio che recitava quanto segue: "Napoli in vantaggio". Magari solo un messaggio simpatico, ma da qui si sono chiaramente scatenati i tifosi azzurri che sono pronti a sognare e sperano che il proprio club possa essere acquisito da una famiglia così ricca. Quando si tratta di social è sempre bene non esaltarsi troppo, ma i supporters napoletani sperano che in queste parole dello sceicco si celi qualcosa di vero. Ecco il tweet in questione.