Napoli-Granada, Meret e il bivio Europa League: “Vogliamo ribaltarla, ci crediamo. Niente alibi, seguiamo Gattuso”

Non dobbiamo crearci degli alibi, ma lavorare e pensare solo a noi stessi, facendo quello che ci chiede Gattuso.

Alla vigilia della sfida di ritorno, Napoli–Granada, valevole per i sedicesimi di finale di Europa League, ha parlato Alex Meret, estremo difensore della compagine partenopea, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”. Queste le parole del ventitreenne portiere friulano, in vista della sfida di domani allo stadio “Maradona”.

“Solo così, restando tutti uniti e facendo gruppo, possiamo andare avanti facendo il meglio. Le sensazioni sono buone, c’è voglia di ribaltare questa situazione e ci crediamo tutti. Vogliamo ribaltare il risultato per dare una gioia a noi stessi e ai nostri tifosi. L’ultimo periodo non è stato dei migliori, riuscire a qualificarsi sarebbe molto importante per provare a ripartire al meglio e ci potrà dare fiducia e convinzione nei nostri mezzi, daremo tutti per raggiungere la qualificazione”.

