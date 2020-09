Napoli-Genoa, incubo Coronavirus: l’esito del primo giro di tamponi ai calciatori di Gattuso

Il focolaio innescatosi in seno al Genoa di Rolando Maran ha creato non pochi allarmismi nel panorama calcistico italiano.

L’emergenza Coronavirus è tutt’altro che archiviata su scala mondiale e, nonostante il rigido protocollo sanitario federale anti Covid-19, la situazione dei contagi attualmente registrati in Serie A desta una certa preoccupazione. La positività di Mattia Perin è stata solo la prima tegola inattesa in casa ligure che ha fatto da infausto preludio all’accertamento di altri quattordici soggetti contagiati tra calciatori tesserati e membri dello staff. Circostanza che ha allertato repentinamente calciatori e profili professionali in seno al Napoli, ultimo avversario in ordine cronologico del Grifone. Il primo giro di tamponi effettuati dal club partenopeo ha fortunatamente dato esito negativo, come comunicato dall’account Twitter ufficiale della società di De Laurentiis.

