Napoli-Genoa, formazioni ufficiali: il tridente di Insigne, Blessin con Yeboah

Le formazioni ufficiali della sfida valida per la penultima giornata di Serie A tra Napoli e Genoa

Napoli e Genoa si affrontano sul rettangolo verde del 'Maradona' nel giorno dell'ultima di Lorenzo Insigne davanti ai suoi tifosi. Napoli e i tifosi napoletani sono pronti a salutare il loro capitano, che per ben dieci anni consecutivi ha vestito la maglia partenopea. Una giornata emozionante certamente per il numero 24 così come per la formazione campana, che affronta un Genoa in piena lotta per non retrocedere e voglioso di conquistare punti d'oro su un campo non affatto semplice. Scopriamo le scelte di Luciano Spalletti e Alexander Blessin per questa interessante sfida.