Napoli, Gattuso racconta la malattia all’occhio: l’appello ai giovani fa commuovere i social

Un inno alla vita che non è certamente passato inosservato.

Le dichiarazioni rilasciate da Gennaro Gattuso al termine della sfida contro il Torino hanno commosso tutti. Nel dettaglio, il tecnico del Napoli ha parlato a cuore aperto della malattia di cui soffre da tempo: la miastenia. Si tratta di una malattia neuromuscolare; una condizione in cui tutti i muscoli volontari si indeboliscono e si affaticano rapidamente. Un problema che sta condizionando il lavoro dell’allenatore ex Palermo e Milan.

“Da dodici giorni non sono più me stesso. Soffro da dieci anni di una malattia autoimmune, la miastenia. E’ da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. E’ la terza volta che mi capita e stavolta mi ha colpito forte, ma tranquilli perché l’occhio tornerà al suo posto. Adesso non sono bello da vedere, ma passerà pure questa…”, ha dichiarato il tecnico ai microfoni di SkySport.

“I ragazzi mi sono stati tanto vicino, credo che hanno anche sofferto per questo. Anche se lo nascondevo, negli ultimi giorni ho fatto tanta fatica: vedere doppio 24 ore al giorno non è facile, solo un pazzo come me può stare in piedi. E non mi piace vedere la gente che si emoziona a vedermi in questo modo. Ma va accettato perché nella vita c’è di peggio, e io ho la fortuna di fare quello che mi piace nella vita. E voglio fare un appello, a tutti quei ragazzini che non si vedono belli. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi”, ha concluso Gattuso.