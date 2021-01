Napoli-Gattuso, il club allontana le voci di un possibile divorzio: il tweet della società

Napoli-Gattuso, avanti insieme.

Nessun ribaltone in panchina: Rino Gattuso proseguirà la sua avventura azzurra. E’ questo quanto confermato dalla società partenopea attraverso un tweet diffuso in serata tramite il proprio account ufficiale. Dopo settimane calde in cui buona parte dei tifosi napoletani chiedevano a gran voce l’esonero del tecnico – a causa delle due sconfitte consecutive in Supercoppa contro la Juventus e contro l’Hellas, il club ha deciso di prendere una posizione netta nei confronti di Rino Gattuso: visto, secondo recenti rumors circolati negli ultimi giorni, ad un passo dal divorzio dal Napoli. A sorpresa il club ha invece voluto rinnovare la propria fiducia al tecnico, annunciando la decisone al popolo partenopeo tramite social.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”.