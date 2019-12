Napoli Femminile, il tackle del presidente Carlino: “De Laurentiis capisce poco di calcio, la sua gestione…”

Primo posto in classifica in Serie B e la A che si avvicina.

Sei vittorie e due pareggi in otto partite: è un momento certamente positivo per il Napoli Femminile, prima società sportiva non professionistica a coinvolgere un pool di aziende in un azionariato diffuso. Nei giorni scorsi, il club ha deciso di rieleggere presidente Raffaele Carlino, patron di Carpisa.

Intervistato ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Testa Coda’, proprio il presidente del Napoli Femminile ha detto la sua sulla gestione di Aurelio De Laurentiis, che di recente ha sollevato dall’incarico Carlo Ancelotti, scegliendo di affidare la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Gattuso.

“De Laurentiis buon presidente a livello amministrativo, ma di calcio ne capisce poco e probabilmente non gli piace nemmeno. Per vincere nel calcio maschile ci vuole tanta passione e tanta competenza. Ci vuole una società organizzata con un direttore sportivo e una direzione generale, come stiamo facendo noi nel femminile – ha dichiarato Carlino -. La situazione del ritiro è stata gestita malissimo: dopo Liverpool si poteva mettere una pietra sopra. Oggi ho molte calciatrici di Serie B che farebbero la differenza nel Napoli maschile. Il calcio femminile ormai è cambiato: ci avviciniamo molto agli uomini e il nostro è un campionato molto difficile. Avere una nostra struttura diventa fondamentale per poter crescere”, ha concluso.